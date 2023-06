Si ammala di meningite in vacanza a Tokyo, Patrizia muore dopo il rientro in Italia con un volo di Stato

di Redazione web

Si è ammalata di meningite mentre era in vacanza a Tokyo. Febbre e malesseri l'avevano costretta al ricovero in ospedale. Una task-force di soccorso era partita dall'Italia per tentare di salvarla nella sua nazione di origine, non è riuscita a sopravvivere alla grave patologia encefalica che l'ha colpita.

Patrizia è morta all'ospedale a Vercelli

La vittima è una donna di 53 anni di Varallo Sesia (Vercelli), Patrizia Rinoldi, co-titolare di un supermercato nella cittadina piemontese. È morta il 6 giugno all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Il 24 maggio scorso era stata ricoverata in un ospedale di Tokyo, e per le gravi condizioni di salute era stata allertata la famiglia, che dopo due giorni l'ha raggiunta.

Il volo dell'Aeronautica con un'equie sanitaria

Attraverso l'Ambasciata italiana in Giappone sono state attivate la Farnesina, la presidenza del Consiglio regionale, Azienda sanitaria Zero del Piemonte e l'Asl di Vercelli, che hanno approntato un'équipe sanitaria, partita poi per il Giappone.

"Esprimo vicinanza alla famiglia - dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi - e ringrazio quanti si sono adoperati per garantire il rientro in sicurezza della paziente".

Oggi i funerali a Varallo Sesia

Le esequie si sono svolte nella collegiata di San Gaudenzio a partire dalle 15.30. Ma già ieri sera alla Madonna delle Grazie tantissima gente ha potuto stringersi intorno ai parenti in occasione della recita del rosario.

