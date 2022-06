Max Allegri denuncia la ex compagna Claudia Ughi: avrebbe usato per sé i soldi del mantenimento dei figli

Max Allegri porta in tribunale Claudia Ughi, per tanti anni sua compagna e madre del secondo figlio delll'allenatore bianconero, Giorgio, nato undici anni fa. L'ex compagna è accusata di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari e il 5 luglio comparirà in aula, a Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino, per l'udienza preliminare. A querelare la donna è stato proprio l'allenatore bianconero, rappresentato dall'avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, che sostiene che Ughi abbia utilizzato per sé e per pagare le rette universitarie di sua figlia il denaro destinato al mantenimento del figlio 11enne dei due. Claudia Ughi, difesa dall'avvocato Davide Steccanella e dall'avvocato Paolo Davico Bonino, respinge ogni accusa, mentre il fascicolo è finito sul tavolo del pubblico ministero Davide Pretti che, dopo la querela, ha coordinato le indagini della guardia di finanza.

Ambra Angiolini dimentica Allegri: paparazzata mentre bacia un uomo misterioso

Dall'inchiesta sarebbe emerso che ci sarebbero state oltre 200mila euro di spese indebite su 600mila euro che Ughi aveva percepito dopo la fine della relazione con Allegri. Una relazione durata 13 anni è terminata nel 2017. I due avevano trovato un accordo al tribunale civile di Torino, dove l'allenatore della Juventus si impegnava a versare diecimila euro al mese per il mantenimento del figlio. Nel 2021, visto che da due anni non sedeva su nessuna panchina, Allegri aveva chiesto di ridurre la cifra a cinquemila euro. Richiesta respinta. Da qui la querela contro la Ughi. La vicenda segue a stretto giro quella di un'altra coppia dai nomi noti finita in Tribunale, quella di Chiambretti, che avrebbe chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia alla ex, Federica Laviosa. Chiambretti stesso ha però immediatamente smentito attraverso la sua legale l'intenzione «di sottrarre parte dell'assegno di mantenimento».

Ambra Angiolini, Allegri rompe il silenzio: «Della mia vita privata non ho mai parlato»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA