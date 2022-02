Scivola e batte la testa contro una pietra: morto uno scialpinista di 68 anni

Caduta fatale per uno scialpinista che, in seguito a una caduta sul Mont Colmet (3.023 metri), sopra Morgex, in Valle d'Aosta, è morto. La vittima è Mauro Fornaresio, di 68 anni, residente a Trofarello, in provincia di Torino.

Come riporta Repubblica, l'incidente è avvenuto a 2.800 metri di quota. Mauro, che faceva parte dei Cai-Uget, un gruppo di scialpinisti piemontesi, era in salita quando, probabilmente durante un cambio di direzione, è caduto ed è scivolato per una ventina di metri, battendo la testa contro una pietra.

Nonostante indossasse il casco l'uomo è morto sul colpo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con il medico del 118 che ne ha certificato il decesso. Sono in corso le indagini da parte della Guardia di finanza di Entreves.

