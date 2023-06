I supereroi per Manuele: le immagini della festa

Dopo l'appello lanciato dai genitori, in centinaia hanno deciso di presentarsi oggi all'ospedale Regina Margherita di Torino per festeggiare il piccolo Manuele (nome di fantasia). Il piccolo Manuele ha sette anni e ama i supereroi, ma è anche e soprattutto, purtroppo, un paziente oncologico. La sua patologia è tremenda: tumore ai polmoni. E i medici hanno avvertito i genitori che al loro piccolo eroe resta poco da vivere.

<h2> Manuele sta morendo, in centinaia vestiti da supereroi </h2>

L'obiettivo era regalare un sorriso e un momento di conforto al piccolo, al quale è stato diagnosticato il “Sarcoma di Ewing”, in gravi condizioni.

Da qui l’iniziativa – «Super M», dal nome del piccolo - organizzata da alcuni amici dei genitori: la possibilità di far vivere al paziente qualche ora speciale con i suoi eroi. La ditta Vertical, a cui si sono rivolti, ci ha messo del suo, regalando la manifestazione: alcuni operatori specializzati in edilizia acrobatica, vestiti di tutto punto, sono scesi con le funi.

Ma la festa si è allargata: in molti si sono presentati davanti all’ospedale, mascherati o no, così da regalare una visuale indimenticabile a «Super M.» e ai piccoli pazienti che si sono affacciati dalle loro stanze.