Mamma di quattro figli morta durante il parto a 33 anni, i medici salvano la bimba: è nata al sesto mese

Una mamma di quattro figli è morta a soli 33 anni dando alla luce la sua ultima bambina, nata al sesto mese e ora ricoverata in terapia intensiva neonatale. Il dramma è accaduto a Moncalieri, alle porte di Torino, dove la donna era stata ricoverata perché la sua gravidanza era già stata considerata a rischio e i medici avevano deciso di tenerla sotto osservazione fino al raggiungimento del settimo mese, quando avevano programmato il parto.

L'emorragia

La situazione è precipitata nella notte tra martedì e mercoledì, quando la giovane mamma è stata portata d'urgenza in sala operatoria per un'emorragia all'utero. Aveva perso molto sangue, e i medici dell'ospedale di Moncalieri non sono riusciti a salvarla. «La paziente stava seguendo il programma di cure previsto in questi casi e il ricovero in degenza era stato disposto proprio per tenere sotto controllo costante l'insufficienza di liquido amniotico - la spiegazione data dall'ospedale che si legge su Repubblica - Era stato deciso di indurre il parto al settimo mese. L'emorragia all'utero è sopraggiunta per circostanze naturali e in questi casi la situazione che si viene a creare è molto complessa».

Il dramma familiare

Al momento, non sono state disposte indagini interne né formalizzate denunce, la causa della morte è naturale: emorragia. Una tragedia per la famiglia che ora si trova a fare il tifo per l'ultima nata - che si trova davanti a un lungo percorso in Tin - e a supportare i tre bambini rimasti senza mamma, grazie anchee al team di psicologi messo a disposizione dall'ospedale di Moncalieri.

