Malore improvviso, Elisabeth muore a 24 anni: «Sospetta meningite». Comunità sotto choc, è lutto cittadino

Un forte mal di testa, poi il ricovero in ospedale, infine la morte. La situazione è precipitata in meno di 24 ore per Elisabeth Sophie Stima, studentessa di 24 anni originaria di Santa Teresa Riva, nel messinese, che da alcuni mesi si era trasferita a Torino per frequentare l'Università e conseguire la laurea specialistica.

Il malore improvviso

La ragazza ha accusato un forte mal di testa mentre si trovava in casa con la coinquilina, dopo il trasporto in ospedale è morta per arresto cardiaco. Il sospetto è che possa essersi trattato di un caso di meningite fulminante.

Il lutto cittadino

La notizia della morte di Elisabeth ha lasciato sgomenta la piccola comunità di Santa Teresa Riva, dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali per onorare la memoria della giovane compaesana: «Siamo vicini alla famiglia - ha scritto Danilo Do Giudice su Facebook - conosciuta e apprezzata nella comunità per la grande umiltà e discrezione, in questo momento di sconforto in cui purtroppo nessuno di noi può fare nulla per alleviare un dolore immenso».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 15:33

