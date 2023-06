Maestra morta in un incidente stradale, tornava dalla cena di fine anno con gli alunni Per cause in via di accertamento la Giulietta della donna si è scontrata frontalmente con una Fiat Bravo







di Redazione web Maestra muore in un incidente stradale, tornava dalla cena per festeggiare la fine dell'anno con i suoi alunni. È accaduto a Torino. A perdere la vita Lucia La Grotta, docente di origine lucana di 63 anni. Lo scontro fatale si è verificato la sera di giovedì tra corso Trapani e corso Peschiera. La dinamica dell'incidente mortale Per cause in via di accertamento la Giulietta della donna si è scontrata frontalmente con una Fiat Bravo. La donna è stata trasportata al Cto, ma al pronto soccorso è stata dichiarata morta. Ferito nel sinistro anche un 21enne. Probabilmente una delle due vetture è passata col rosso, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. #Torino Maestra morta in un incidente stradale, tornava dalla cena di fine anno con gli alunni https://t.co/lBbFFyswKy — Leggo (@leggoit) June 3, 2023 IL CORDOGLIO Messaggi di cordoglio nella comunità di alunni e colleghi della maestra Lucia. «Non potevo credere a quello che è successo dopo aver passato un bel pomeriggio con voi maestre e con i bambini. Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 15:42

