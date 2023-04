Jeans come frusta: picchia neonato e la sua ex, arrestato

di Redazione web

Una lite furibonda tra un uomo e una donna, neo-genitori di un bimbo di 3 mesi, ma già separati a causa del carattere violento di lui. La mamma, per trovare un po' di serenità fa visita alla sua famiglia a Nichelino, provincia di Torino e chiede al suo ex di raggiungerlo per poter passare del tempo con il bimbo, ma l'incontro è l'ennesima occasione di scontro. E l'uomo, un italiano di 28 anni, usa i propri jeans come se fossero una frusta per colpire con violenza la donna ed il neonato. Colpi, che per fortuna, non provocano traumi gravi, ma tanta paura, racconta La Stampa.

Violenza reiterata

La vittima, ancora una volta, dopo denunce pregresse, chiama i carabinieri e racconta quanto subito dal padre di suo figlio, che viene arrestato dai militari e portato via dalla casa. Il 28enne, infatti, era già stato segnalato per il suo comportamento violento e per le minacce, ma poi l'ex compagna, sperando che fosse stato sufficiente per fargli cambiare idea e modi di agire, ha ritrattato la confessione. Poi l'ennesimo episodio violento.

Terrorizzata dall'ex

Questa volta all'arrivo dei carabinieri, lei terrorizzata insieme al neonato ha raccontato tutto e per il 28enne sono scattate le manette con l'accusa di maltrattamenti e lesioni.

