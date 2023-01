Incidente all'incrocio, donna sbalzata dall'auto fa un volo di 20 metri: Morena morta a 34 anni

di Redazione Web

Tragedia a Torino. L'ennesimo incidente stradale costato la vita a una donna. Due auto si sono scontrate a un incorocio e l'auto di Morena Guerini si è ribaltata abbattendo il semaforo, davanti alla chiesa della Beata Vergine delle Grazie. La donna è stata sbalzata via dalla sua auto per circa 20 metri ed è morta sul colpo.

La dinamica

All'incrocio tra corso Einaudi e via Cassini, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio, un'Alfa Romeo 147 e una Lancia Ypsilon si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la seconda vettura. L'auto si è ribaltata e Morena Guerini, 34enne, è stata sbalzata via dal sedile del passeggero. La sorella che era al volante della vettura sarebbe in condizioni gravi all'ospedale Cto di Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto che accertare il decesso della donna, soccorrendo la sorella. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento ma, secondo le prime testimonianze, l'auto delle due donne sarebbe stata colpita dall'Alfa Romeo che si sarebbe immessa nel controviale, forse per svoltare, ma ancora non è chiaro cosa sia potuto accadere.

