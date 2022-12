Auto con quattro giovani si schianta contro un muro e prende fuoco: 18enne muore carbonizzato

Terribile incidente stradale nella notte di oggi, martedì 20 dicembre 2022, in via alle Fabbriche angolo via Bona a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Una Ford Ka con a bordo quattro ragazzi, tutti residenti nella cittadina, si è schiantata contro il muro dell'ex lanificio.

Incidente a Torino, morto un 18enne

Il conducente, Blendi Halili, 18enne italiano di origine kosovara, che guidava senza avere mai conseguito la patente, è rimasto incastrato ed è morto carbonizzato all'interno del veicolo che ha preso fuoco. Gli altri tre giovani, due 18enni e un 17enne, sono riusciti a uscire mettendosi in salvo e sono stati trasportati all'ospedale di Ciriè in condizioni non gravi.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caselle Torinese e Torino Centrale e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano sull'accaduto. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, si è trattato di una perdita di controllo autonoma. La giovane vittima risultava iscritta alla scuola guida ma non era in possesso neanche del foglio rosa. Il veicolo risulta di proprietà del padre, che a quanto pare era del tutto ignaro che il figlio si fosse messo al volante, perdipiù trasportando altre persone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 11:49

