Incidente stradale, con la moto finisce contro una ringhiera: muore 44enne

Tragico incidente nella notte nel Torinese. Alle due di stamani, giovedì 4 maggio, un centauro ha perso il controllo della sua moto finendo contro la ringhiera di una pista ciclabile. Il motociclista alla guida, Nunzio Furfaro, di 44 anni, residente a Caselle, è morto sul colpo.

L'incidente, cosa può essere successo: indagano i carabinieri

L’uomo viaggiava da solo a bordo della sua moto quando è finito, per cause ancora da accertare, contro la ringhiera della pista ciclabile lungo la strada provinciale 2 a Caselle Torinese mentre viaggiava in direzione di Borgaro Torinese. Inutili i soccorsi, indagano sull’accaduto i carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria Reale e i carabinieri della stazione di Caselle Torinese.

