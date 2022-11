Muore a 22 anni nel pickup incastrato sotto un camion, incidente nel Vercellese

Incidente mortale a Varallo Sesia, nel Vercellese. Per cause ancora in corso di accertamento un 22enne è finito con il suo pick up sotto un camion. Inutili tutti i soccorsi, la vittima è deceduta sul posto poco dopo l'impatto.

Il ragazzo è morto sul colpo

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA