Incidente sul lavoro nel tunnel del Terzo Valico, esplode una bombola: morto un operaio, un altro ustionato

Drammatico incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, nell'Alessandrino. Intorno all'una di notte due operai sono rimasti ustionati, probabilmente per l'esplosione di una bombola mentre stavano lavorando. Uno dei due è morto, si tratta di un uomo di 33 anni. Il secondo operaio è stato trasportato in codice giallo un ospedale a Novi Ligure e non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 08:37

