Incidente lavoro: 53enne muore schiacciato dal suo camion

Un uomo di 53 anni è morto nel primo pomeriggio a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) in un incidente sul lavoro avvenuto in via Vignolo, una strada che dal lungolago si inerpica lungo il versante della montagna. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è l'autista di un camion di una ditta del novarese: sceso dal mezzo, sarebbe rimasto schiacciato contro il muro di una casa dal suo stesso veicolo, che si sarebbe mosso probabilmente perché parcheggiato in discesa.

La vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) è un operaio di 53 anni di Grignasco (Novara) di una ditta di spurghi di Romagnano Sesia, sempre nel Novarese. Secondo la ricostruzione, l'operaio è stato investito dal camioncino (sul quale viaggiava da solo) dal quale era sceso per aprire un cancello di accesso a un'area privata dove avrebbe dovuto intervenire. Il mezzo si sarebbe mosso per pochi metri da solo, su un tratto di strada in discesa, finendo per investire l'operaio. Stando a quanto riferito l'uomo, che lavorava per l'azienda novarese da circa quattro anni, lascia una compagna e una figlia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha constatato la morte, oltre a carabinieri e personale Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell'Asl. Il mezzo è posto sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 19:39

