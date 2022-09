Incidente sul lavoro, morto un operaio: incastrato in un macchinario

Ancora un incidente mortale sul lavoro in Italia. Un operaio di 57 anni è morto questo pomeriggio a Candiolo (Torino): da una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto incastrato all'interno di un macchinario.

Incidente sul lavoro, morto operaio 57enne

L'incidente è avvenuto all'interno di un'azienda di stampaggi industriali di via Pinerolo, 93. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, una pressa industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso e i carabinieri dalla compagnia di Moncalieri.

A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Quando l'equipe medica del 118 ha raggiunto Candiolo, con l'elicottero che è atterrato nel campo adiacente, nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo, per l'operaio non c'era già più niente da fare. Toccherà agli ispettori dello Spresal dell'Asl To5 chiarire la dinamica dell'incidente.

