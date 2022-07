Auto contro cinghiale: Marisa muore sotto gli occhi del marito e dei figli

di Daniele Molteni

La sua auto si scontra contro un cinghiale e una donna muore in un tragico incidente a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. Era in macchina con il marito, alla guida del mezzo, e con i due figli seduti sui sedili posteriori.

Colpa di un cinghiale sbucato all'improvviso al buio con l'auto che è finita fuori strada proprio per evitare l'animale. La vittima si chiamava Marisa Verdirose, 55 anni, e faceva la commessa in un supermercato.

L'impatto con l'animale selvatico è stato inevitabile, l'auto ha deviato verso sinistra, ha sbattuto contro una cunetta a bordo strada e si è schiantata in un prato. Il guidatore è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e portato all'ospedale di Mondovì, mentre sono stati vani i tentativi di rianimare la donna. Anche l'animale, una femmina di grossa taglia, è morto nell'incidente. Il marito della donna, che era alla guida, è rimasto ferito in modo serio ed è ricoverato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 17:18

