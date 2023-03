Torta all'hashish per gli invitati al compleanno: 10 persone intossicate

La festa di compleanno si poteva trasformare in tragedia. Un 15enne ha deciso di preparare la torta per gli invitati, offrendo ad amici e parenti una dolce preparato da lui in casa. Ma il risultato è stato che ben 10 persone sono finite all'ospedale di Pinerolo, in provincia di Torino. Il motivo? L'ingrediente segreto all'interno della torta era l'hashish e il ragazzino è così stato denunciato dai carabinieri.

Leggi anche > Una protesi impiantata a cuore battente: l'intervento da record a Torino a una paziente di 62 anni

Colpa del festeggiato

Il giovanissimo festeggiato si trovava insieme ai suoi genitori nella casa, di proprietà di amici a Bricherasio. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, lo chef 15enne avrebbe insistito per preparare una torta con una ricetta di sua invenzione, ma nessuno si sarebbe aspettato che l'ingrediente personale sarebbe stata la droga. Una dose massiccia che ha portato 10 dei suoi invitati a finire al pronto soccorso con i sintomi di un'intossicazione.

L'ingrediente segreto

Né lui nè un altro coetaneo, forse avvisato di cosa ci fosse all'interno del dolce, hanno mangiato la torta. Ma quando i presenti hanno iniziato a sentirsi male, si è visto costretto a rivelare l'ingrediente «speciale» della sua torta: hashish. Da quanto si apprende, fortunatamente nessuna delle 10 persone è in condizioni gravi e sono già state dimesse dopo la visita di controllo. Poi il giovanissimo ha consegnato spontaneamente ai carabinieri circa 35 grammi di hashish avanzati dalla ricetta. Il ragazzo di Bricherasio, poi, è stato denunciato dai militari per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane ha preparato la torta domenica 12 marzo e l'ha portata insieme ai genitori, del tutto inconsapevoli degli ingredienti usati, a un pranzo organizzato a casa di amici dove c'erano alcuni suoi coetanei e altri adulti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA