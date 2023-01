Fulvio Tapparo, morto lo storico attivista No Tav: investito e ucciso da un'auto, aveva 72 anni

di Redazione Web

Un uomo è morto nella serata di sabato 21 gennaio in Valle di Susa dopo essere stato investito da un'auto a Venaus, in provincia di Torino. La vittima è Fulvio Tapparo, 72 anni, attivista storico del movimento No Tav.

Leggi anche > Ragazzina di 13 anni falciata in bici: ricoverata, è grave. «Investita da una 91enne, l'anziana è sotto choc»

L'incidente

L'incidente è avvenuto su una strada provinciale, che Tapparo stava attraversando a piedi in un tratto non coperto da illuminazione. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri non vi sono tracce di frenata. Il conducente della vettura, un 62enne incensurato residente a Susa, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. È stato sottoposto all'esame tossicologico, che stamani ha dato esito negativo.

Il cordoglio

«A nulla sono serviti i soccorsi. È mancato poco dopo», scrivono i componenti del Presidio No Tav Venaus che aggiungono: Riposa in pace Fulvio, il Movimento ti abbraccia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA