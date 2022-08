Sestriere, due ciclisti morti colpiti da un fulmine: erano in bici anche col temporale

Un fulmine fatale. Tragedia in Val Chisone, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere e che conduce all'Assietta. Due ciclisti sono morti dopo essere stati colpiti da un fulmine mentre pedalavano lungo una strada sterrata con le loro mountain bike.

La tragedia è avvenuta intorno alle 14 di oggi. Da una prima ricostruzione dei fatti, le due vittime stavano provando a raggiungere la cima dell'Assietta, nonostante il maltempo: era infatti in corso un violento temporale. Un fulmine li ha colpiti nella zona del Colle Blegier e per loro non c'è stato nulla da fare.

Le vittime sono due uomini, uno certamente del Lussemburgo. L'altra vittima non aveva con sé documenti: la sua identità deve essere ancora verificata. Secondo una prima ricostruzione i due stavano pedalando insieme, senza altri compagni. La loro presenza sullo sterrato è stata segnalata al 112 da un passante.

Sul posto è arrivato subito il personale del 118, gli uomini del Soccorso Alpino, il medico legale dell'Asl To3, i carabinieri della stazione di Sestriere, della compagnia di Susa e della compagnia di Pinerolo. Ma per i due ciclisti era troppo tardi. I loro corpi sono stati coperti con due teli gialli in attesa di essere portati a valle.

