Torino, emergenza polizia municipale: «Il 30% degli agenti non è idoneo al servizio in strada»

Troppi pensionamenti e poche assunzioni, la coperta è troppo corta e a Torino l'emergenza della polizia municipale si fa seria. E le conseguenze si riflettono soprattutto sulla capacità di controllo del territorio, in particolare nelle zone della movida che nelle notti di ogni fine settimana turbano la tranquillità dei residenti.

Il 30% degli agenti attualmente non è idoneo al servizio in strada. Attualmente le forze in campo della Polizia Municipale possono contare su 1514 fra commissari, ispettori e agenti. Troppo pochi, perché il livello essenziale indicato dai parametri di legge, in base anche al numero di abitanti, dovrebbe attestarsi intorno alle 1800 unità. Ed entro il 2024, altri 250 andranno in pensione. L'istantanea della situazione vissuta a Torino è scattata dall'assessore alla polizia municipale Gianna Pentenero durante un'audizione alla prima commissione del consiglio comunale.

Ma far storcere di più il naso dei numeri elencati, sono quei 516 agenti che non sono idonei al servizio in strada. «Se ragioniamo sui numeri la differenza è significativa - spiega esaminando il quadro emergenziale, Gianna Pentenero -. Il termine idoneo va contestualizzato. I 516 sono persone che vengono utilizzate a supporto di chi è operativo».

«Perché non sono idonei? In un corpo come quello della polizia municipale l'età media è molto alta, attualmente è di 52 anni. I non idonei sono persone che lo sono per certificazione sanitaria, ma anche in riferimento ai quattro turni di lavoro. Per contratto gli agenti della polizia locale superati i 54 anni non possono più fare i quattro turni e questo determina un'inidoneità parziale».

In pratica, chi ha più di 54 anni non può svolgere il turno di notte se non su base volontaria. Una soluzione tampone, per intensificare i controlli nelle zone movida durante la notte, è stata trovata con la chiusura di una trattativa sindacale: su base volontaria verranno previsti turni di straordinari, per coprire soprattutto i weekend dall’1 di notte in poi.

Ma è solo una soluzione che va a tamponare una situazione critica e non potrà essere protratta nel tempo... Torino deve correre ai ripari cercando una soluzione a un'emergenza senza precedenti.

