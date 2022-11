Una donna di 53 anni è stata uccisa dal figlio al culmine di un litigio. La tragedia familiare si è consumata mercoledì sera a Gabiano, piccolo centro in provincia di Alessandria. Per l'omicidio è stato arrestato il figlio 25enne della vittima, che avrebbe trafitto la madre con un coltello. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla vicenda sulla quale indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 09:48

