Torino, non solo Eurovision: 200 artisti all'Eurovillage, tutto quello che c'è da sapere

Torino, tutto pronto per l'Eurovision ma non solo. Al Parco del Valentino, infatti, si terrà l'evento parallelo dell'Eurovillage, con tante iniziative e concerti imperdibili, che vedranno esibirsi 200 diversi artisti (tra cui Negrita, Davide Shorty, Melancholia + Little Pieces of Marmalade, Cristina D'Avena con i Gem Boy, Roy Paci, Dub Fx, Karma B e tanti altri). Ecco una guida completa all'evento gratuito per tutti i cittadini.

Eurovision a Torino, al Parco del Valentino l'Eurovillage

Il Parco del Valentino ospita a Torino dal 7 al 14 maggio, in occasione della manifestazione Eurovision 2022 un villaggio aperto a tutti, gratuito, progettato a misura di giovani, famiglie e di coloro che vorranno vivere l'atmosfera del grande evento internazionale che Torino si appresta a ospitare. Un vero e proprio Eurovillage, dove dalle 17 si alterneranno oltre 200 artisti, testimonial e attivisti con il coinvolgimento degli sponsor dell'evento e partner istituzionali. Dal rock all'hip-hop, dalla world music all'elettronica, l'area live prevedrà più di 40 ore di concerti, riflessioni, spettacoli attraverso un fittissimo palinsesto in quello che è il primo Eurovillage dal vivo dall'inizio della pandemia.

Eurovision a Torino, il programma dell'Eurovillage

In base alla programmazione tematica giornaliera l'inaugurazione, sabato 7 maggio, è all'insegna della pace, con un alternarsi di concerti e testimonianze contro la guerra. Domenica 8 maggio è dedicata ai diritti e alla comunità LGBTQ+, mentre lunedì 9 maggio è la giornata dell'Europa. Mercoledì 11 maggio è invece il 'Torino Calling day', una 'chiamata alle artì con il coinvolgimento di artisti torinesi, e venerdì 13 maggio alla World Music. Sui grandi schermi allestiti all'interno del parco, martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio si potrà assistere alla diretta delle semifinali e della finalissima di Eurovision Song Contest.

Eurovision a Torino, tutti i concerti dell'Eurovillage

L'organizzazione di Eurovision Village è a cura della Fondazione per la Cultura Torino, ente strumentale della Città di Torino. Tra gli oltre duecento artisti che per una settimana animeranno l'Eurovillage Tun, Dub Fx, Karma B, Elasi + Plastica, Cristina D'Avena feat Gem Boy, Melancholia + Little Pieces of Marmelade, Legno, Negrita, Bandakadabra, Motel Connection, Roy Paci, Davide Shorty, The Sweet Life Society. Dal rock all'hip-hop, dalla world music all'elettronica, l'area live prevedrà più di 40 ore di concerti, riflessioni, spettacoli attraverso un fittissimo palinsesto in quello che è il primo Eurovillage dal vivo dall'inizio della pandemia.

