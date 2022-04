Eurovision Song Contest, a Torino fervono i preparativi: lavori in corso al PalaOlimpico

(LaPresse) Fervono i preparativi al PalaOlimpico di Torino dove dal 10 al 14 maggio si terrà l'Eurovision Song Contest. “Attraverso questo veicolo musicale vogliamo lanciare lanciare un segnale e messaggio di speranza e di pace”, ha affermato il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo in visita al cantiere. Il palco si sviluppa attorno al concept “The Sound of Beauty”. Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1 con delega per l’intrattenimento ed Executive Producer dell’Eurovision 2022 insieme a Simona Martorelli, ha detto che “sono previsti 7000 spettatori per ogni spettacolo”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 11:54

