Eurovision a Torino, il sindaco Lo Russo: «Onorati anche per il messaggio di pace che lancia l'evento»

«Siamo onorati di ospitare a Torino questo evento importantissimo mondiale anche per il messaggio di pace e fratellanza europea che lancia soprattutto in un momento così complicato dalla guerra in Europa». Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo intervenendo al Torquoise Carpet, la passerella ufficiale su cui stanno sfilando tutti i cantanti che partecipano all'Eurovision Song Contest.

Eurovision Song contest a Torino, i partecipanti sul Turquoise Carpet alla Reggia di Venaria Reale

«Siamo contenti che i torinesi lo stiano apprezzando, lo stia apprezzando la città e tutti quelli che arrivano da fuori - ha aggiunto - e questo è stato possibile grazie alla grande macchina organizzativa fatta di persone, cuore, passione, capacità».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 17:54

