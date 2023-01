Esplosione in una cascina, un morto a Mondovì: in corso ricerche di eventuali dispersi

Esplosione in casa a Mondovì, in provincia di Cuneo. Una persona è deceduta nello scoppio avvenuto in una cascina: sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco. Sono in corso le ricerche di eventuali dispersi. La prima ipotesi è che l'esplosione sia dovuta a una fuga di gas Gpl. Lo scoppio è avvenuto al piano terra di una costruzione a due piani in frazione San Quintino, tra gli abitati di Mondovì e Bastia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 14:11

