Droga, pregiudicati e risse: chiuso dalla polizia uno storico bar in corso Vercelli

Nell'ultimo periodo si era trasformato in teatro di schiamazzi e di disturbi alla quiete pubblica e per questo il bar di corso Vercelli di Torino è stato chiuso per 10 giorni. Dal primo giugno 2022 il bar «Asmar» dovrà tenere le serrande abbassate per 10 giorni, su decisione del questore di Torino dopo l'intervento delle forze dell'ordine a seguito di un litigio all'interno e all'esterno del locale.

Il locale, secondo il questore, «costituisce fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico». Il bar è stato chiuso anche per l’uso smodato di sostanze alcoliche da parte degli avventori, come si evince da altri controlli della polizia avvenuti nei giorni precedenti.

Due addirittura i controlli, effettuati a distanza di 10 giorni. E in tutte e due le circostanze erano stati trovati clienti pregiudicati e, lo scorso 25 maggio 2022, anche dell'hashish nascosto tra le fioriere del dehor, oltre ad alcune dosi di cocaina pronte per essere smerciate.

Non è la prima chiusura per il bar che già nel 2017 conta un precedente. Nel dicembre del 2017, infatti, fu sottoposto alla stessa misura perché all’interno era stata trovata della droga e perché all'interno del locale furono trovati dei clienti pregiudicati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Giugno 2022, 12:37

