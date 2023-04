Donna muore come il figlio 4 anni prima: è caduta dalla scala nel cortile della villetta

La madre è morta quattro anni dopo il figlio nello stesso modo. Le due tragedie sono successe ad Alpignano, alle porte di Torino. La donna, Bruna Brunatto, 82 anni, è morta ieri - mercoledì 19 aprile - scivolando giù da una scala mentre faceva dei lavori nel giardino della sua villetta, come il figlio, Emanuele Colombino, che era caduto dal sottotetto della stessa casa mentre faceva dei lavori. Emanuele, noto nella zona con il nome d’arte di “Uely” perché era il chitarrista di una band, aveva 39 anni.

Non risponde alle chiamate del fratello, donna trovata morta in casa dai Vigili del Fuoco

Entrambi sono morti per trauma cranico da caduta accidentale

Per entrambi la causa della morte è da attribuire a un trauma cranico da caduta accidentale. La donna è salita su una scala per togliere delle erbacce dai muri perimetrali della casa. Poi la caduta che ha provocato la morte quasi istantanea. Il medico legale ha confermato la causa del decesso per il trauma cranico. Il figlio Emanuele, 4 anni prima, era invece morto al Cto di Torino dopo aver lottato invano per tredici giorni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA