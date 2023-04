Cede la lastra di marmo mentre pulisce una tomba di famiglia, donna precipita: è rimasta sotto terra per un'ora

di Redazione Web

Si trovava dentro la tomba di famiglia per pulirla, all'interno del cimitero monumentale di Torino, quando all'improvviso è precipitata nella cripta ed è rimasta intrappolata. L'incredibile disavventura è capitata a una donna, dipendente della coperativa esterna impegnata nel servizio di pulizia, e per liberarla è servito l'intervento dei vigili del fuoco.

Donna muore come il figlio 4 anni prima: è caduta dalla scala nel cortile della villetta

Attraversa il passaggio a livello e viene investito da un treno: tragedia a Omegna

Precipita tomba di famiglia: salvata

Una grossa voragine si è aperta nella cappella privata che stava sistemando e la 45enne è precipitata, facendo un volo di oltre due metri. La donna ha riportato ferite alla spalla e al ginocchio e, secondo quanto raccolto dal Il Corriere della Sera, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco: le sue condizioni non sono gravi.

Le grida disperate

Dopo il volo per la donna è subito sopraggiunta la paura di restare lì intrappolata. Così ha iniziato a urlare a pieni polmoni fino a quando un marmista, impegnato in un lavoro nei paraggi, ha sentito le grida d'aiuto e ha chiamato i soccorsi. A quanto pare, a cedere sarebbe stata una lastra di marmo e per tirare fuori la donna è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Intrappolata per quasi un'ora

L'addetta alle pulizie è rimasta nella cripta per circa 50 minuti prima di essere caricata in ambulanza. Ora la tomba è sottoposta "a sospensione", dopo essere stata sigillata dagli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Asl: si indaga per infortunio sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA