Cuneo, mamma scopre su Facebook il figlio vandalo e lo porta dal sindaco a scusarsi

Davanti agli atti vandalici del figlio 12enne non si è tirata indietro, né tantomento ha difeso il ragazzino, anzi. Lo ha costretto a chiedere scusa e si è impegnata a pagare i danni. Una vera lezione di civiltà quella data dalla madre di un dodicenne a Fossano in provincia di Cuneo. Il baby teppista è stato riconosciuto dalla mamma da un post su Facebook del sindaco Dario Tallone con tanto di foto degli atti vandalici: un vetro dell'ascensore di piazza Vittorio preso a sassate e le fioriere della zona imbrattate con uno spray di colore azzurro. E' stata proprio la bomboletta di vernice blu trovata tra le mani del 12enne a far capire alla mamma che il figlio poteva essere tra i responsabili.

Leggi anche > Torino, soldi, Rolex e gioielli per 700mila euro: la polizia scopre il "tesoro" del boss latitante

La donna non ha perso tempo e, dopo aver contattato il sindaco, si è presentata in Municipio col marito e col ragazzino. «Mi ha spiegato di aver trovato il figlio con una bomboletta spray azzurra: ha visto il post e ha capito - racconta il sindaco di Fossano favorevolmente stupito -. Al ragazzo ho spiegato che nelle immagini della videosorveglianza pubblica si vedevano bene lui, e i tre compagni, mentre spaccavano a pietrate il vetro e coloravano con la bomboletta spray le fiorire». Anche i tre complici saranno dunque presto contattati dall'amministrazione comunale, costretta negli ultimi mesi a mettere mano al portafogli per i numerosi atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico.

I commenti social dei fossanesi si sprecano. C'è chi lamenta l'assenza di controlli, chi sostiene non ci sia più rispetto per nulla, chi accusa le famiglie di non avere educazione, «figuriamoci i ragazzi». «Sono indifendibili dei ragazzi che si comportano in questo modo se hanno anche il coraggio di difendere questi ragazzi sono proprio loro la causa di tutto!! Se si annoiano vadano a fare del volontariato», si legge in un commento. In tanti auspicano quanto poi accaduto davvero, cioè che a pagare i danni siano proprio i genitori. E c'è anche chi si complimenta con la mamma-coraggio: «Gentile signora - è un commento - la ringrazio per questo gesto di grande civiltà, spero sia prontamente emulato».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA