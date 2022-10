Novara, crolla cavalcavia e travolge un'auto: si è aperta una voragine sulla carreggiata

di Redazione web

Una parte del cavalcavia XXV aprile che connette il centro della città di Novara con la statale per Milano è crollato nelle prime ore di questa mattina: si è aperta una voragine sulla carreggiata sinistra e una vettura che stava transitando è finita nella fenditura che si è aperta al bordo, verso i campi, senza però crollare di sotto. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti.

Tampona un'auto e scappa a piedi, nell'incidente muoiono due donne. Arrestato 25enne nigeriano: era senza patente e assicurazione

Sfida social choc sui binari: ragazzi saltano la corda aspettando il treno per scansarlo all’ultimo

Cosa è successo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per verificare i danni e per valutare le cause del cedimento, se strutturali o legate alla pioggia. Il cavalcavia è ora chiuso al traffico.

La donna che era al volante, rimasta incastrato, è stata estratta dall'automobile grazie all'aiuto degli altri automobilisti ed è stata portata in ospedale. Secondo quanto riferito, ha riportato alcune ferite non gravi, ma deve rimanere sotto osservazione per qualche giorno.

«Il cavalcavia non era segnalato tra quelli a rischio»

Di recente l'assessorato ai lavori pubblici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di una attività di monitoraggio di ponti e viadotti e il cavalcavia oggi sprofondato non era stato citato tra quelli con potenziali rischi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA