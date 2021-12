Covid, anche a Torino si va verso l'obbligo di mascherina all'aperto nelle vie dello shopping

E' solo questione di ore, poi anche a Torino ci sarà l'obbligo della mascherina all'aperto nelle vie dello shopping e nei punti della città a maggiore rischio di assembramento, come nelle zone dei mercati. Questo emerge dal vertice in Prefettura di queste ore, al termine del quale il sindaco Stefano Lo Russo dovrebbe varare nuove restrizioni per contrastare la crescita dei contagi per Covid-19, malgrado gli alti tassi di vaccinazione nel capoluogo piemontese.

Saranno comunicate le strade e le piazze dove sarà obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno, come sarà obbligatorio indossarla durante tutte le manifestazioni. Questo ultimo punti è finalizzato ai cortei no vax, a forte rischio di focolai, dove si incontrano centinaia di persone non vaccinate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA