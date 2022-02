Covid Piemonte, il bollettino di venerdì 11 febbraio 2022: 3.891 nuovi casi e 22 morti

Covid in Piemonte, il bollettino di oggi venerdì 11 febbraio. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.891 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3.029 dopo test antigenico), pari al 6,9% di 56.001 tamponi eseguiti, di cui 48.108 antigenici. Dei 3.891 nuovi casi gli asintomatici sono 3.345 (86%).I casi sono 2963 di screening, 662 contatti di caso, 266 con indagine in corso.

Leggi anche> Covid, il bollettino di oggi venerdì 11 febbraio 2022: 67.152 nuovi contagi e 334 morti

Il totale dei casi positivi diventa 942.195, di cui: 77.016 Alessandria, 43.210 Asti, 36.341 Biella, 127.674 Cuneo, 71.927 Novara, 499.564 Torino, 33.451 Vercelli, e 33.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.598 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.820 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 97 ( -2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.732 (-62 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 73.371. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.007.315 (+56.001 rispetto a ieri). Sono 22 , 2 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.817 deceduti risultati positivi al virus, 1.702 Alessandria, 775 Asti, 490 Biella, 1.576 Cuneo, 1.031 Novara, 6.107 Torino, 594 Vercelli, 415 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 127 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.I pazienti guariti diventano complessivamente 854.178 (+ 8.423 rispetto a ieri), 70.351 Alessandria, 39.968 Asti, 32.861 Biella, 117.833 Cuneo, 67.390 Novara, 453.721 Torino, 30.340 Vercelli, 31.008 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.328 extraregione e 7.378 in fase di definizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA