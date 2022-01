Covid in Piemonte, il bollettino di mercoledì 12 gennaio 2022: 17.417 nuovi casi e 16 decessi

Covid in Piemonte, il bollettino di mercoledì 12 gennaio 2022. Sono 17.417 i nuovi casi di contagio registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore, di cui 14.731 dopo test antigenico, pari al 17,3% di 99.388 tamponi eseguiti, di cui 83.303 antigenici. Degli 17.147 nuovi casi gli asintomatici sono 12.361 (72,1%). I decessi, sempre secondo la tabella, sono 16.

È quanto si legge nel bollettino della Regione Piemonte sull'andamento della pandemia. I casi sono così ripartiti: 14.076 screening, 2.382 contatti di caso, 689 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 645.379, così suddivisi su base provinciale: 53.645 Alessandria, 30.503 Asti, 22.675 Biella, 90.728 Cuneo, 50.115 Novara, 332.002 Torino, 22.503 Vercelli, 24.194 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.053 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.961 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 147 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.934 (+23 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 154.733 I tamponi diagnostici finora processati sono 12.622.806 (+ 99.388 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 20:16

