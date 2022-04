Covid in Piemonte, il bollettino di sabato 2 aprile: 2.665 nuovi positivi e 5 morti

Covid in Piemonte, il bollettino di oggi sabato 2 aprile 2022. Sono 2.665 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, il 7,8% dei 33.999 tamponi effettuati. La Regione rende noto che i nuovi decessi sono 5. Aumenta il numero dei ricoverati: nei reparti ordinari sono 602 (+6), in terapia intensiva 28 (+2).

La Regione Piemonte informa che oggi sono state effettuate 2.286 vaccinazioni (a 135 la prima dose, a 380 la seconda, a 1.709 la terza). Dall’inizio della campagna sono state inoculate 9.789.496 dosi, di cui 3.328.241 come seconde e 2.837.197 come terze. Finora somministrate 18.975 quarte dosi agli immunodepressi (62 oggi) e 2.883 dosi di Novavax.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 20:26

