Covid Piemonte, bollettino di oggi 6 gennaio 2022: 14.103 nuovi casi: aumentano ricoveri in terapia intensiva

Piemonte, il bollettino di oggi 6 gennaio 2022. In Piemonte 14 ricoverati in più in terapia intensiva, l'aumento più marcato degli ultimi mesi. Il totale passa a 136, mentre negli altri reparti l'Unità di crisi della Regione ha registrato un incremento di 53 pazienti, che porta il dato complessivo a 1.513. Sul fronte dei contagi, con 14.103 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 su 72.103 tamponi diagnostici processati (59.167 con test antigenico), il tasso di positivi è del 19,6%, mezzo punto inferiore rispetto a ieri. Sale ancora la quota di asintomatici, tra i nuovi positivi: 75,7%. Dodici i decessi, due relativi a oggi; le persone in isolamento domiciliare diventano 119.115, i nuovi casi di guarigione sono 4.261. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati registrati 564.942 casi positivi, 12.119 morti, 432.059 guariti.

Leggi anche > Covid Italia, il bollettino di oggi giovedì 6 gennaio 2022: nuovi contagi e morti

Il totale dei casi positivi diventa 564.942, così suddivisi su base provinciale: 47.498 Alessandria, 26.940 Asti, 19.339 Biella, 79.918 Cuneo, 43.869 Novara, 292.135 Torino, 19.511 Vercelli, 20.947 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.606 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 12.179 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA