Covid in Piemonte, il bollettino di giovedì 10 marzo 2022: 2.244 nuovi casi e 4 morti

Covid in Piemonte, il bollettino di giovedì 10 marzo 2022: sono 2.244 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, mentre si registrano altri 4 morti in un giorno.

Leggi anche > «Spero stuprino te e le tue figlie», ma il pm archivia: è solo una frase ineducata. L’ira della dem Conticelli

Il tasso di positività in Piemonte è pari al 7,1%. Il totale dei casi positivi diventa 1.000.422, di cui 83.298 Alessandria, 45.871 Asti, 38.672 Biella, 132.964 Cuneo, 75.617 Novara, 531.933 Torino, 35.612 Vercelli, 36.030 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.934 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.491 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 635 (-19 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.066.

I tamponi diagnostici finora processati sono15.925.650 (+ 31.503 rispetto a ieri). Sono 4, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.113 deceduti risultati positivi al virus, 1.760 Alessandria, 783 Asti, 500 Biella, 1.597 Cuneo, 1.052 Novara, 6.256 Torino, 606 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 944.579(+1.742 rispetto a ieri), 78.290 Alessandria, 43.751 Asti, 36.980 Biella, 126.882 Cuneo, 72.713 Novara, 505.837 Torino, 33.499 Vercelli, 33.883 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.799 extraregione e 8.945 in fase di definizione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA