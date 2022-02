Covid Piemonte, il bollettino di oggi 9 febbraio: 27 morti e 4.875 contagi

Sono 4.875 i contagi da Coronavirus in Piemonte oggi, 9 febbraio 2022, secondo numeri e dati dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Si registrano altri 27 morti. I nuovi contagi sono pari al 9,2% di 52.886 tamponi eseguiti, di cui 44.653 antigenici.

Degli 4.875 nuovi casi gli asintomatici sono 4.144 (85%). I casi sono così ripartiti: 3.806 screening, 745 contatti di caso, 324 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 934.277. I ricoverati in terapia intensiva sono 102 (+9 rispetto a ieri), negli altri reparti sono 1.877 (-45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 81.695. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.901.803 (+ 52.886 rispetto a ieri).

Con i 27 nuovi morti in più nelle ultime 24 ore, il totale dei deceduti in Piemonte sale a 12.785.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 18:51

