Covid in Piemonte, bollettino 5 aprile 2022: 3.895 nuovi contagi e 8 morti

Sono 3.895 i contagi da Coronavirus in Piemonte oggi, 5 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. Il tasso di positività dei nuovi casi è pari all'12,1% di 32.258 tamponi eseguiti, di cui 28.254 antigenici.

In lieve aumento i ricoveri nei reparti ordinari (due in più rispetto a ieri, in totale a 627) mentre in terapia intensiva ci sono quattro pazienti in meno e il dato complessivo scende a 27.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 18:18

