Covid in Piemonte, bollettino 28 marzo 2022: 2.320 nuovi contagi e 5 morti

Sono 2.320 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 marzo 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Tasso di positività pari al 9% di 25.837 tamponi eseguiti, di cui 23.856 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 20, stabili rispetto a ieri. I ricoverati in area medica, nei reparti ordinari Covid, sono 610, 20 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 50.443 persone. Da ieri i guariti sono stati 2.503.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 17:58

