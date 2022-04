Covid in Piemonte, bollettino 12 aprile 2022: 4.064 nuovi contagi e 4 morti

Sono 4.064 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte oggi, 12 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Il tasso di positività dei nuovi casi è pari all'12,7% di 32.015 tamponi eseguiti, di cui 28.171 antigenici.

Quattro i nuovi decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale. I ricoverati in terapia intensiva sono 22, due in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 696 (+8).

Il focus settimanale - relativo ai dati 4-10 aprile - conferma il Piemonte con un'incidenza di casi tra le più basse d'Italia: 409,9 ogni 100 mila abitanti, contro il valore nazionale di 748,6.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 20:54

