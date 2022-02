Covid Piemonte, bollettino 6 febbraio 2022: 4 morti e 3.584 casi in più

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato oggi 3.584 nuovi casi di Covid, 4 decessi e un calo complessivo di 13 ricoverati, 5 in terapia intensiva - dove il totale scende sotto quota 100 - e 8 negli altri reparti. Il tasso di positività è dell'8,7%, i tamponi processati 41.260, di cui 35.418 antigenici. La quota di asintomatici, tra i nuovi positivi, è dell'86,8%. I nuovi casi di guarigione sono 6.134, le persone in isolamento domiciliare 99.713. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 919.268 casi di Covid; 12.720 i morti, 804.801 i guariti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA