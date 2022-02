Covid in Piemonte, i dati del 10 febbraio 2022: 4.027 nuovi casi e 10 morti

Covid in Piemonte, il bollettino di oggi, 10 febbraio 2022: sono 4.027 i nuovi casi (su 49.511 tamponi eseguiti, di cui 42.142 antigenici) e 10 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Il tasso di positività è pari all'8,1%. Dei 4.027 nuovi casi gli asintomatici sono 3.292 (81,7%). I casi sono 3.115 di screening, 639 contatti di caso, 273 con indagine in corso Il totale dei casi positivi diventa 938.304, di cui 76.684 Alessandria, 43.036 Asti, 36.164 Biella, 127.335 Cuneo, 71.714 Novara, 497.218 Torino, 33.320 Vercelli, 33.479 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.584 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.770 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (-3 rispetto a ieri) I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.794 (-83 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 77.861. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.951.314(+ 49.511 rispetto a ieri). Sono 10, 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.795 deceduti risultati positivi al virus, 1.698 Alessandria, 775 Asti, 489 Biella, 1.574 Cuneo, 1.031 Novara, 6.097Torino, 591 Vercelli, 414 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 126 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti diventano complessivamente 845.755 (+ 7.937 rispetto a ieri), 69.684 Alessandria, 39.634 Asti, 32.460 Biella, 116.959 Cuneo, 66.884 Novara, 448.905 Torino, 30.048 Vercelli, 30.722 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.281 extraregione e 7.178 in fase di definizione.

