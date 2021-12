Covid, il bollettino del Piemonte: i nuovi contagi e vittime nelle ultime 24 ore

Terapie intensive stabili, in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati solo due ricoveri da Covid in più, mentre compiono ancora un balzo in avanti i pazienti nei reparti ordinari: sono 548, 40 in più rispetto a ieri. L'Unità di crisi regionale registra anche 1.206 nuovi positivi, il 3,3% di 36.610 tamponi eseguiti; gli asintomatici sono 815 (67,6%). Nessun nuovo decesso, i guariti sono 526, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 17.493 e gli attualmente positivi sfonda quota 18mila (18.089). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registato 417.742 positivi, i decessi rimangono 11.916 e i guariti diventano 387.737.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 16:42

