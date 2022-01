Un'intera famiglia sterminata dal Covid: morti nonni, padre e figlio. Erano tutti no-vax

Sterminata dal covid una famiglia piemontese: erano tutti no vax. E' quanto successo a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dove, dopo la morte degli anziani nonni colpiti dal virus nel dicembre scorso, è stato colpito anche il nipote, di 42 anni, e pochi giorni fa è spirato anche il padre 69enne di quest’ultimo e genero dei due anziani.

Infettata anche la madre del 42enne e moglie del 69enne, salvatesi grazie alle cure mediche. In primis, sono deceduti i nonni 90enni, Olga Goffi e poi Maurizio Ghella, morti a due giorni di distanza in ospedale a fine dicembre. Il 6 gennaio, è stata la volta del nipote, Marco Ferrero, anche lui finito in rianimazione covid. Una morte inattesa vista l’età e la salute dell’uomo che non aveva patologie pregresse ed era molto attivo nello sport. Al momento del suo decesso il padre era già ricoverato. Aggravatosi, Venerdì scorso, 14 gennaio, è morto in terapia intensiva. A salvarsi, l'unica, è stata la signora Rinuccia, anche lei non vaccinata e finita in terapia intensiva covid, riuscendo però a sopravvivere a una polmonite interstiziale.

