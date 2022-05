Copeland, dai Police all'Opera: «Il mio sogno si avvera in Italia»

In una cava naturale trasformata in spazio scenico in Val d'Ossola, ai piedi delle Alpi, si muoveranno il 22 e 23 luglio in prima mondiale al Tones Teatro Natura di Oira Crevoladossola - immagini e suoni, voci da un passato colorato di fantasy eppure reale perché esistito, quello delle streghe e delle persecuzioni durante gli anni della più cupa Inquisizione.

La musica e i ritmi di Stewart Copeland plasmano le atmosfere di The Witches Seed, il libretto di Jonathan Moore ne scandisce la storia, la grinta di Irene Grandi dà il volto a uno dei suoi personaggi più ribelli, la strega Isabetta, che canta uno dei cinque brani rock composti da Chryssie Hynde dei Pretenders. Nasce così un'opera che si fa spettacolo crossover dalle ambizioni europee.

Centro di gravità è lui, l'ex batterista dei leggendari The Police, band di culto che, con Sting e Andy Summers, seppe declinare tra la fine dei Settanta e la prima metà degli Ottanta una originale ricetta di punk, reggae, rock e pop. «È tutto nato da una mail spiega Copeland che ho ricevuto da Maddalena Calderoni, ideatrice del progetto: ho accettato perché il mio sogno, benché abbia già alcune colonne sonore di film e opere all'attivo tra cui un oratorio, è sempre stato di scrivere un lavoro di impianto lirico. Realizzarla in Italia, anche se in inglese e non in italiano, è comunque un sogno che si avvera».

