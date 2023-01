Contromano in autostrada per 15 chilometri, fermato: era alla guida con un tasso alcolemico due volte il consentito Oltre alla denuncia penale per guida in stato di ebbrezza gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente e al fermo amministrativo della vettura







di Redazione web Un 56enne di Aosta è stato denunciato dalla polizia stradale per avere percorso, ubriaco al volante, quindici chilometri di autostrada in contromano. È successo la scorsa notte sulla A5 Torino-Aosta. L'uomo dopo avere imboccato l'autostrada contromano uscendo dall'area di servizio di Scarmagno est è stato intercettato e fermato dagli agenti tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e Volpiano. L'uomo aveva un tasso alcolemico di oltre due volte il limite consentito Era ubriaco: il tasso alcolemico è risultato superiore di oltre due volte il limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia penale per guida in stato di ebbrezza gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente e al fermo amministrativo della vettura, una Peugeot 206. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti in transito che hanno sfiorato la vettura in contromano. Mercedes a 301 all'ora in autostrada: mentre guida si filma e pubblica il video su Instagram https://t.co/bOX1pvcmXQ — Leggo (@leggoit) January 27, 2023 Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 15:00

