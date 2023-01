Cinese accoltellato in centro a Torino: fermati due marocchini di 25 e 24 anni

Due marocchini di 25 e 24 anni sono stati sottoposti a fermo dalla polizia di Torino perché sospettati di tentata rapina aggravata e furto pluriaggravato. I due, secondo gli investigatori, sarebbero gli autori della tentata rapina e del ferimento di un cinese che, domenica alle 6 del mattino, in via San Massimo, nel centro del capoluogo piemontese, era stato accoltellato alla schiena.

Alcune ore dopo, intorno alle 8, i due sono stati arrestati in via della Rocca angolo via Giolitti, a pochi isolati dov'era avvenuto il ferimento, dopo che avevano sfondato le vetrine di un bar e di un negozio di abbigliamento e avevano rubato del denaro e un notebook.

Inoltre, addosso a uno dei due, è stato trovato un cellulare rubato circa un'oretta prima ad un uomo in piazza Vittorio Veneto. Grazie alla descrizione fornita dal cinese è stato possibile per gli investigatori collegare i due per il ferimento, sottoporli a fermo e denunciarli per lesioni. Il 24enne è anche stato denunciato per ricettazione, visto che durante la perquisizione aveva in tasca diversi monili e preziosi di cui non è riuscito a giustificarne il possesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 20:19

