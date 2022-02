Cena no-vax con decine di persone: chiuso un ristorante, insulti ai carabinieri e cori «Libertà, libertà»

Una vera e propria «cena No Vax» in un ristorante già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti Covid e ora chiuso dai carabinieri che all'interno hanno sorpreso una cinquantina di avventori per la maggior parte senza Green pass e senza mascherina. Accade nella provincia di Alessandria, come fa sapere il Comando provinciale dell'Arma, che è intervenuto nel ristorante dove si stava tenendo un vero e proprio raduno di non vaccinati.

Secondo quanto raccontano i carabinieri, al loro arrivo i militari intervenuti sono stati accusati di violare la Costituzione, nonché irrisi per lo stipendio percepito. «Libertà, libertà» è il coro che hanno intonato i commensali durante il controllo, che si è concluso con 66 sanzioni per un totale di 26.400 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 10:43

