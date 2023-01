Carmen, uccisa a coltellate in un bar: condannato a 18 anni l'aggressore marocchino

Diciotto anni di carcere è la condanna inflitta dalla corte di Assise, a Torino, a Mehdi Hounaifi, 35 anni, l'uomo di origine marocchina processato con l'accusa di avere ucciso a coltellate Carmen De Giorgi, dipendente di un'azienda di acqua minerali, in un bar a Luserna San Giovanni il 5 ottobre 2021.



I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi e, di conseguenza, hanno applicato lo sconto di un terzo della pena previsto per il rito abbreviato così come all'udienza preliminare aveva chiesto l'avvocato difensore, Alberto Bosio.

Il processo non ha chiarito il movente dell'aggressione. In un primo tempo si era ipotizzato che la donna si fosse appartata con l'imputato per poi respingerlo, ma la certezza non è stata raggiunta e, come ha sottolineato l'avvocato di parte civile Antonio Gilestro, «Carmen era una persona dolce, una lavoratrice, una madre che stava soltanto trascorrendo una serata conviviale con le amiche senza alcun altro fine». Hounaifi aveva scattato delle fotografie del bar e i testimoni lo sentirono invocare il nome di Allah: gli accertamenti della procura hanno però escluso qualsiasi collegamento con gli ambienti dell'estremismo o del fondamentalismo.

