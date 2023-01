Carcere di Torino, aggredito ispettore della polizia penitenziaria

Un ispettore della polizia penitenziaria è stato aggredito lunedì scorso nel carcere di Torino 'Lorusso e Cutugnò. L'autore, a quanto denunciato dalle cinque organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, Sinappe, Osapp, Uilpa-Pp, Fns-Cisl e Cgil-Fp-Pp, sarebbe stato il boss della camorra Umberto Onda, sottoposto a regime del 41 bis e già protagonista di due aggressioni. L'ispettore è stato colpito da un «violento calcio», mentre stava accompagnato il detenuto in infermeria per una visita medica. La vittima è stata medicata all'ospedale Maria Vittoria, dove gli è stata assegnata una prognosi di tre giorni. «Quanto accaduto - scrivono i sindacati in una nota - è da ritenersi di estrema gravità: i penitenziari da tempo sono nel completo caos organizzativo, sia in ordine al trattamento e ai rapporti con la locale popolazione detenuta, spesso fuori controllo, sia riguardo alla gestione del personale soggetto a carichi di lavoro oltre i limiti ed a continue tensioni e aggressioni, nel più totale silenzio degli organi dell'amministrazione penitenziaria e del dicastero della giustizia». I sindacati, inoltre, chiedono al Ministro della Giustizia Carlo Nordio di venire a Torino e lo invitano «a dotare il personale di polizia penitenziaria di strumenti idonei quali taser o altri mezzi a tutela dell'incolumità fisica, al fine di assicurare l'immediato ripristino delle regole di legalità e di civile convivenza nelle strutture in cui detto personale subisce la quotidiana e ingiustificata tortura, fatta di gravi offese morali e fisiche e di continui disagi lavorativi, peculiarità di un sistema oramai caratterizzato dall'assenza di risultati verso una maggiore sicurezza interna ed esterna nell'interesse della collettività».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 19:22

